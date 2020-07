Carrello stracolmo da 850 euro, ma ne pagano 44: tre nei guai all'Esselunga

Triplice denuncia per un uomo e una donna italiani di 26 e 27 anni e per una cittadina bulgara di 28. E' accaduto venerdì 17 luglio al supermercato Esselunga di via Emilia Ponente.

Muniti di lettore elettronico per il codice a barre, i tre avevano registrato solo alcuni prodotti acquistati, mentre il carrello era stato riempito fino all'orlo. Sono stati notati da un vigilante che li ha fermati e controllati per poli chiamare la Polizia. In effetti, a conti fatti, la somma da pagare alle casse sarebbe stata di 850 euro, una cifra di 20 volte superiore al "conto" che appariva sul lettore elettronico. L'uomo, già pregiudicato, e le due donne sono stati denunciati per tentato furto aggravato.

Episodio simile e stessa denuncia per una 19enne incensurata: alla Coop di Piazza dei Martiri, sempre il 17 luglio, ha tentato di rubare creme per il corpo per 42 euro.