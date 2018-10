Blocco Euro 4, M5S: "Se vinciamo le Regionali lo facciamo tornare"

Blocco degli Euro 4, i grillini fanno sapere che qualora vincessero le prossime elezioni in Regione (nel 2019) farebbero tornare il blocco che ha subito lo stop nei giorni scorsi, con conseguenze anche politiche. Prima hanno criticato la Regione Emilia-Romagna per aver disposto in solitaria il blocco dei diesel euro 4. Poi hanno attaccato ancora la Giunta Bonaccini, questa volta per aver ritirato il divieto. E ora dunque i 5 stelle promettono il ritorno della restrizione.

Tornerebbe sì, ma: "Spiegando per tempo"

A dirlo e' Andrea Bertani, consigliere regionale M5s, ieri mattina ai microfoni di Radio Citta' del Capo. Se i 5 stelle conquisteranno la Regione l'anno prossimo, si sbilancia Bertani, "il blocco sui diesel euro 4 torna, ma con campagna di informazione e di rottamazione, spiegando per tempo cosa si fara'. Perche' un provvedimento solo restrittivo non funziona e giustamente genera rabbia e sconcerto nei cittadini".

Secondo l'esponente M5s, infatti, e' stato proprio questo l'errore commesso dalla Giunta Bonaccini. Il blocco degli euro 4 "andava preparato almeno dall'anno scorso- sostiene Bertani- bisognava subito iniziare con una campagna di informazione giornaliera. Se fai una delibera e la tieni nel cassetto, e' normale che poi la gente si spaventi. Il Pd non puo' pensare di fare provvedimenti cosi' pasticciati". Adesso, insiste il 5 stelle, "bisogna ripartire con una serie campagna informativa, capendo quanto e' drammatica la situazione e dicendo quali azioni si intendono fare. Non basta scaricare tutto sui Comuni".

In Emilia-Romagna, sottolinea Bertani, "abbiamo il record di tumori infantili e si stimano 80.000 morti all'anno a causa dello smog. Qualcosa bisogna fare e l'intervento sugli euro 4 e' un'azione forte". Ma va preparato il terreno, ribadisce il pentastellato, sia informando i cittadini sia dando incentivi per la rottamazione delle auto. E a questo proposito, "finalmente la Giunta Bonaccini ci ha ascoltato- afferma Bertani- sono anni che lo chiediamo".

L'accordo tra le Regioni del bacino padano prevede che il blocco ai diesel euro 4 scatti per tutti in maniera obbligatoria dal 2020. Ma nelle premesse si parla di arrivare in futuro ad estendere lo stop anche agli euro 5. "Su questo bisogna fare ulteriori valutazioni- e' piu' prudente in questo caso Bertani- facciamo uno scalino alla volta. Intanto partiamo dall'euro 4 e soprattutto smettiamo di produrre diesel. Chi programma di comprare un'auto deve capire che certi veicoli non si potranno piu' usare in certi contesti", sostiene il 5 stelle.