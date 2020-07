"L'Europa è come un'orchestra, la musica non ha confini": concorso nazionale in memoria di Ezio Bosso

Il Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e il Ministro per l'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, hanno indetto il Concorso nazionale "L'Europa è come un'orchestra, la musica non ha confini", in memoria del maestro Ezio Bosso, recentemente scomparso. Il Concorso è rivolto agli studenti iscritti agli Istituti superiori di Studi Musicali e ai Corsi musicali accreditati dal MUR.

L'iniziativa intende stimolare una riflessione sull'idea di Europa, attraverso la musica, seguendo l'ispirazione del Maestro Ezio Bosso, il quale si è sempre dichiarato fortemente europeista: in occasione di un suo intervento al Parlamento europeo, il 26 giugno 2018, spiegò che "la musica ci insegna la cosa più importante, ad ascoltare e ad ascoltarci. Un grande musicista non è chi suona più forte, ma chi ascolta più l'altro e da lì i problemi divengono opportunità. (…) Claudio Abbado inventò l'Orchestra dei giovani dell'allora Comunità europea e da lui imparammo che l'Europa è come un'orchestra".

Una giuria composta da musicisti valuterà le opere realizzate. A ciascuno degli autori delle tre composizioni vincitrici sarà assegnato un premio di importo pari a duemila euro, messo a disposizione dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Le tre composizioni premiate saranno eseguite dall'Orchestra Nazionale dei Conservatori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Possono partecipare gli studenti iscritti, nell'A.A. 2019/2020, ai corsi di Composizione e Direzione d'orchestra, attivi presso gli Istituti Superiori di Studi Muscali e presso le Istituzioni private accreditati ai sensi dell'art.11 DPR 212/2005.

Allegati