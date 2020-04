A spasso in auto, ma risulta evaso dai domiciliari

Un uomo di 29 anni è stato arrestato per evasione, durante un controllo alla circolazione per il lock down anti-coronavirus. Il soggetto, cittadino albanese, è stato riconosciuto dai militari anche se a loro è stato fornito un nome falso. Il ragazzo è risultato evaso dai domiciliari, che stava scontando fino a due settimane fa in un alloggio in Cirenaica.

A fianco all'uomo, seduto nel lato passeggero dell'auto controllata, era seduto alla guida un 47enne, cittadino italiano residente a Bologna.

Al termine del controllo il 29enne è stato denunciato per false dichiarazioni sull’identità e sanzionato per aver violato la normativa legata all’emergenza epidemiologica. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 29enne è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista in data odierna, in videoconferenza.