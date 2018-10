Cercano evaso da Modena, lo trovano a Bologna mentre beve al bar

Non aveva più fatto ritorno nella struttura di reclusione a Castelfranco Emilia, ma gli agenti lo hanno poi trovato in un Bar, a Bologna. Fuga finita per un 4enne, cittadino italiano, arrestato questa mattina dagli agenti della Mobile e della Penitenziaria di Modena.

All’uomo era stato concesso il permesso di uscire dall’Istituto di pena per svolgere un’attività lavorativa. La scorsa domenica però il 44enne non ha fatto rientro presso la casa di reclusione e sono state quindi avviate le ricerche a suo carico. Analisi i tabulati e delle celle telefoniche del cellulare del uomo, i poliziotti hanno rintracciato l’evaso a Bologna, precisamente all’interno di un bar dove stava consumando degli alcolici.