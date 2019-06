Eventi estivi in Piazza Verdi, ok dalla Sopritendenza

E' arrivata oggi l'attesa autorizzazione della Sopritendenza sugli allestimenti previsti per le iniziative di "Piazza Verdi racconta", il cartellone di Bologna Estate dedicato alla zona universitaria. "Abbiamo avuto l'ok e stiamo per partire", riferisce l'assessore comunale alla Cultura, Matteo Lepore, a margine di una conferenza stampa. Gli allestimenti, aggiunge Lepore, sono stati autorizzati come da progetto: "E' tutto a posto", puo' dunque affermare l'assessore.

Per il momento, pero', l'amministrazione non comunica ufficialmente la data in cui potra' partire il cartellone. Il ricevimento del parere della Soprintendenza "e' di queste ore", spiega Lepore, quindi al momento si stanno valutando i tempi tecnici per l'allestimento del palco e del resto della piazza: insomma "bisogna calcolare quanti giorni ci vogliono. Io credo tre o quattro", dice l'assessore. Si andrebbe cosi' alla prossima settimana. Per martedi' almeno dovrebbe essere tutto pronto, visto che dal Comitato piazza Verdi, che partecipa al progetto, arriva via Facebook la segnalazione di un'iniziativa programmata in piazza Verdi alle 21 di quel giorno: partecipera' il giornalista e scrittore Valerio Varesi.

Piu' o meno, comunque, le iniziative partiranno con un mesetto di ritardo rispetto alle intenzioni dei gestori, guidati dalla coop Le Macchine Celibi. Intanto, l'associazione Via Petroni e dintorni conferma anche la rievocazione storica prevista dopodomani per ricordare la nascita di piazza Verdi, che fu creata in occasione delle "favolose nozze" di Annibale II Bentivoglio e Lucrezia D'Este, nel 1487. La rievocazione si svolgera' tra le Due torri, piazza Verdi e il foyer del Teatro comunale. (Pam/ Dire)