Ex bastardini venduto per 10 milioni, Merola: "Ora risorse per scuole"

"Il consiglio di amministrazione di Invimit Sgr spa ha deliberato oggi l'acquisto dell'ex ospedale dei Bastardini di proprietà della Città metropolitana per 10,4 milioni di euro tramite il Fondo i3-Valore Italia che è stato costituito per rigenerare immobili pubblici".

L'annuncio è stato dato ieri dal sindaco metropolitano Virginio Merola durante il consiglio metropolitano in corso a Palazzo Malvezzi. L'immobile di via d'Azeglio 41, un tempo casa dei neonati non riconosciuti e consegnati alla ruota degli esposti, era in vendita dal 2010.

"Si tratta di un'ottima notizia per la Città metropolitana – è il commento del sindaco Merola - perché grazie a queste risorse si potranno realizzare manutenzioni straordinarie di strade e scuole del territorio che attendevamo da anni. Ma è una notizia positiva anche per Bologna perché si restituirà alla città un immobile storico".