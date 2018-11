Case al posto dell'ex Beretta: Merola firma permuta con Ausl

La giunta Merola ha approvato oggi la delibera con cui si dà il via libera alla permuta con l'Ausl di Bologna per il passaggio in proprietà al Comune dell'ex clinica Beretta in via XXI aprile. Una permuta alla pari, del valore di 3,2 milioni di euro.

In cambio, Palazzo D'Accursio cede all'Azienda sanitaria due complessi già oggi affittati dalla stessa Ausl e utilizzati come poliambulatori: uno in via Tasso, in zona Bolognina, e l'altro in via Colombi alla Barca. "Entro l'anno andremo a rogito", annuncia oggi il sindaco Virginio Merola, durante il consiglio aperto al Quartiere Porto-Saragozza per la presentazione del bilancio 2019 del Comune.

Il progetto della Giunta è realizzare nell'ex Beretta 28 appartamenti per l'affitto a canone calmierato, con un investimento di 2,9 milioni di euro. Il tutto rientra nel piano straordinario annunciato ieri dal sindaco e ribadito oggi, che ha l'obiettivo di realizzare e assegnare mille alloggi entro il 2021 in città, tra nuove realizzazioni (tra cui quelle in area ex mercato di via Fioravanti finanziati con 28 milioni di euro) e il ripristino di 600 appartamenti Acer. (San/ Dire)