Fallimento Ex Breda, azienda comprata a sorpresa dai turchi di Karsan

C'è la Engitech di Marigliano (Napoli) pronta a un "intervento economico" su Industria italiana autobus, la cui ricapitalizzazione dovrebbe essere sostenuta da Leonardo e Karsan, mentre la nuova azienda entrerebbe nella newco.

Sono le informazioni che arrivano da Roma dove ieri si è riunita la assemblea dei soci e i lavoratori hanno presidiato il ministero dello Sviluppo economico (riuscendo a ottenere un incontro). Fonti sindacali riferiscono però che la vicenda risulta ancora "nebulosa e complessa: gli ammortizzatori sociali sono in scadenza e il piano industriale e di lavoro non c'è".

Commentando sui social la prospettiva dei turchi di Karsan al 70%, alcuni lavoratori commentano le novità con "tristezza", temendo altra cassa integrazione (i bus delle commesse italiane si fanno in Turchia) e quasi rammaricandosi di non aver potuto chiudere la vertenza quando c'era ministro Carlo Calenda.

Il segretario della Fiom-Cgil dell'Emilia-Romagna, Bruno Papignani, su Facebook parla di "incapacità in cattedra" che sfocia in una "soluzione transitoria e pasticciata". Dopo "una lunga giornata di lotta, una delegazione di lavoratori ha incontrato i dirigenti del ministero dello Sviluppo economico" ed è stata "prospettata una soluzione transitoria attraverso la ricapitalizzazione di Karsan e Leonardo", specifica Papignani. Non c'è più quindi l'ingresso di Fs. "Sulla cig nessuna novita'". Dunque, conclude il sindacalista, "improvvisazione allo stato puro". Stessa cosa dicono dalla Fiom-Cgil di Avellino.

Secondo diverse fonti di stampa locale il vicecapo di gabinetto del Mise, Giorgio Sorial, ha incontrato i sidnacati a margine dell'annuncio della ricapitalizzazione, spiegando come questo sia un passaggio propedeutico all'ingresso della cordata pubblica con Invitalia a capo.