Ex Breda, operai a Roma contro fallimento: 'Azienda va ricapitalizzata'

Sfilata degli operai bolognesi della ex Breda sotto la sede del Ministero dello Sviluppo economico. Arrivati ieri nella capitale anche dallo stabilimento di Flumeri, al presidio hanno partecipato centinaia di lavoratori di Industria Italiana Autobus, che ha ereditato il marchio di via San Donato ma che è sull'orlo del fallimento.

Gli operai, organizzati dai sindacati, chiedono in modo unitario al governo di adempiere agli impegni e alle promesse assunte negli ultimi mesi relativamente a Industria italiana Autobus. Ieri, spiegano in una nota Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Failms, "abbiamo costretto il Governo a convocare immediatamente per giornata di domani l'amministratore delegato dell'azienda, per ottenere il pagamento degli stipendi e scongiurare il rischio di fallimento. Tuttavia, fermo restando le iniziative territoriali in programma già per domani, se non arriveranno le risposte attese lunedì riprenderanno azioni di protesta rivolte direttamente alla Presidenza del Consiglio. Più in generale il Governo deve passare dalle parole ai fatti, poiché è sempre più urgente la necessità di ricapitalizzare e di rafforzare la compagine societaria". (Pol/ Dire)