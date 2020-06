Ex Cierrebi, sollievo bipartisan dopo no a supermercato: "Ora rilanciare struttura"

E' un sospiro di sollievo bipartisan quello che arriva oggi dal Consiglio comunale di Bologna sull'ex Cierrebi, per il quale Palazzo D'Accursio ha respinto nei giorni scorsi la proposta di realizzare un supermercato al posto della piscina del centro sportivo.

In aula esultano per la decisione del Comune sia il capogruppo Fdi Francesco Sassone sia la dem Elena Leti. Ed entrambi esortano ora la Giunta Merola ad accelerare sul rilancio futuro della struttura.

"Invitiamo il Comune ad attivarsi subito, per un colloquio positivo con i cittadini e la proprietà- afferma Sassone- per implementare l'attività sportiva e rendere di nuovo fruibile l'area a tutta la cittadinanza". Col diniego al progetto del supermercato, aggiunge Leti, "tiriamo un sospiro di sollievo. Speriamo che ora non venga presentato un ulteriore progetto".

La dem spinge quindi la Giunta ad andare avanti col progetto, già previsto, di "attrezzare le aree verdi" vicine all'ex Cierrebi, come l'ex vivaio Gabrielli, e "completare le piste ciclabili" nella zona. (San/ Dire)