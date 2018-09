In meno di 24 ore la Polizia ha individuato e sottoposto a fermo l’autore della violenta rapina ai danni di un ragazzo nel parcheggio della ex-manifattura, in via Stalingrado. Il fermo è stato convalidato nella giornata di venerdì e l’uomo sottoposto a custodia cautelare in carcere.

Notizia in aggiornamento