Spunta ordigno bellico nel cantiere del Tecnopolo, arriva l'Esercito

Un colpo d'artiglieria risalente al secondo conflitto mondiale è spuntato ieri mattina tra via Ferrarese e via Stalingrado all'interno del cantiere per la realizzazione del Tecnopolo, il centro europeo per le previsioni meteo che occuperà l'area dell'ex manifattura tabacchi.

Lo hanno rinvenuto gli operai della ditta che si occupa di realizzare i lavori, che hanno immediatamente avvertito i Carabinieri. Sul posto è intervenuto il Genio Ferrovieri dell'Esercito che, dopo aver esaminato l'ordigno e aver messo in sicurezza l'area, lo ha fatto brillare sul posto ieri pomeriggio.

Il Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore assolve il compito della bonifica del territorio da ordigni bellici inesplosi nelle regioni Marche e Umbria e nelle province di Bologna, Forlì Cesena, Rimini e Firenze.

Gallery