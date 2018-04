Exposanità, il 19 aprile intervento dell’esperto nazionale di digitalizzazione a norma Nicola Savino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Giovedì 19 aprile, a partire dalle ore 15, l’ingegner Nicola Savino, esperto nazionale di digitalizzazione a norma, interverrà in qualità di relatore ad Exposanità 2018, manifestazione rivolta agli operatori del settore della sanità e dell’assistenza in programma negli spazi di Bologna Fiere fino al 20 aprile. L’intervento di Savino sarà incentrato sulla digitalizzazione dei processi delle strutture sanitarie. Inoltre, saranno illustrate le principali peculiarità della cartella clinica informatizzata e della cartella clinica elettronica. Temi affrontati da Nicola Savino nella sua attività di consulente per aziende operanti nella sanità privata in diverse regioni italiane. A tal proposito, il CEO della Savino Solution presenterà casi pratici, evidenziando ai referenti delle strutture presenti i vantaggi della digitalizzazione a norma dei processi e gli obblighi normativi a cui far riferimento per non incorrere in sanzioni e problematiche legali. “La sanità è un settore che sta vivendo un processo di trasformazione dei servizi al cittadino. Nonostante i passi in avanti della tecnologia, la spesa sanitaria destinata alla digitalizzazione resta bassa, circa l’uno per cento del totale – spiega Nicola Savino, CEO della Savino Solution – Le aziende sanitarie del nostro Paese devono essere più ricettive rispetto a questi temi ed intervenire tempestivamente, dotandosi di tutti gli strumenti adatti per digitalizzare a norma i propri processi ed offrire ai cittadini servizi di ultima generazione.”