Cambiamenti climatici, flash mob di Extinction Rebellion

"I progetti di ampliamento dell’aeroporto, la costruzione di nuove autostrade e l’abbattimento di boschi urbani dimostrano che l’ebbrezza consumistica ed estrattivista non è estranea all’amministrazione bolognese".

E' quello che si legge in una nota a corredo del Flash Mob che l'organizazione ambientalista 'Extinction rebellion' ha tenuto oggi in centro a Bologna. Gli attivisti hanno sfilato per le vie e le piazze del centro con un lungo nastro rosso, per poi terminare la dimostrazione nel cortile di Palazzo D'Accursio.

"La comunità scientifica è chiara nel sostenere che il tempo di agire è arrivato, e ogni secondo che passa renderà più gravi e irreversibili le conseguenze del riscaldamento globale e del collasso ambientale " si legge nella nota. E Ancora: "Percorreremo le strade della città per portare un messaggio: il tempo delle parole vuote è finito, ed è arrivato il tempo di agire".