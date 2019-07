Lotta al riscaldamento globale, veglia fino all'alba davanti al Comune

E' stata una sveglia all'alba per il Comune di Bologna che questa mattina alle 7.30 ha ricevuto la bozza scritta dal comitato Extinction Rebellion (Xr) per dichiarare lo stato di emergenza climatica ed ecologica. Come promesso qualche giorno fa dal movimento ambientalista di Bologna, il documento arriva a Palazzo d'Accursio dopo una giornata e una notte insonne tra laboratori, assemblee e dibattiti su temi che hanno spaziato dalla comunicazione non violenta al riscaldamento climatico.

Con l'iniziativa di oggi (ieri per chi legge, ndr) gli attivisti di Xr Bologna hanno chiuso la prima parte della fase di espansione cominciata a maggio con la prima 'ribellione internazionale' presentando le loro preoccupazioni l'altra sera sul palco del Cinema sotto le stelle, prima della proiezione del documentario "Antropocene", in collaborazione con Mast.

Proprio prima del film infatti è salita sul palco un'attivista "madre di due figli e insegnante di francese", accompagnata dal più piccolo tra i 'ribelli bolognesi' (17 anni). Un modo per rappresentare "plasticamente la trasversalità generazionale del movimento , anche a Bologna", scrive Xr. Alla fine della proiezione, ieri gli attivisti di Extinction Rebellion di Bologna si sono spostati in piazza del Nettuno e hanno disegnato con le candele il simbolo di Extinction Rebellion: una clessidra, per ricordare che "il tempo stringe e urge un'azione concreta e radicale per limitare i danni del cambiamento climatico".

Da mezzanotte fino alle 2 i cittadini hanno partecipato all'assemblea seguendo schemi di conversazione non violenta. "Quello della non violenza è il tratto distintivo del movimento, durante le azioni più radicali, ma anche nelle plenarie e nelle piccole riunioni organizzative", spiega Xr. La 'maratona' per l'ambiente si è conclusa intorno alle 7.30 quando "dopo aver ripulito la piazza ed essersi riconnessi con la natura, attraverso una seduta di Tai Chi" gli attivisti hanno inviato formalmente al Consiglio comunale la propria bozza di dichiarazione ecologica e climatica, "con la preghiera di discuterla ed approvarla quanto prima". (Saf/ Dire)