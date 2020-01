Crisi azienda Perini, 66 licenziamenti sul tavolo della trattativa

Le paure dei lavoratori della Perini di Calderara sono arrivate fin sotto le Due torri: stamattina, in via Zamboni, tra le colonne davanti all'entrata della Città metropolitana, campeggiava uno striscione con scritto "Quale futuro per la Fabio Perini?". Tutt'attorno 30 lavoratori e lavoratrici che chiedono di "essere ascoltati"; arrivati fin lì perché hanno "bisogno del sostegno e della vicinanza di tutta la cittadinanza. Se rimaniamo da soli abbiamo perso".

Sono i dipendenti della Casmatic, azienda di Calderara di Reno parte della Fabio Perini di Lucca, dove sono scattati licenziamenti per 66 persone, "anzi, 66 esuberi", riassumono due dipendenti. Sono in presidio e scioperano mentre a Palazzo Malvezzi si tiene il tavolo territoriale con la Città metropolitana per cercare una soluzione salva-addetti.

Due donne, poco più che cinquantenni, spiegano che 66 esuberi non riguardano solo i dipendenti, "sono 66 famiglie: mogli, mariti e figli, con tutte le conseguenze". Il 13 gennaio scorso l'azienda ha presentato l'avvio della procedura di licenziamento di 66 dipendenti e il trasferimento della produzione nello stabilimento di Lucca. E chi ha scoperto della cosa ha fatto un salto sulla sedia:

"Un conto è quando decidi di trasferirti, un conto è se te lo impongono". "Io ho un mutuo qui a Bologna. Non ho moglie e figli, quindi potrei essere tra i più agevolati in un trasferimento. Ma comunque ho una vita qui", racconta M., impiegato dal 2009. "Si potrebbe pensare di fare i pendolari e rientrare nel fine settimana a Bologna. Ma stare così tanto tempo per strada, con l'età che avanza, è pericoloso". Eppoi, si obietta, "se l'azienda avesse i soldi per pagarci gli alloggi per fare i pendolari settimanali, non ci sarebbe bisogno di licenziamenti o trasferimenti".

Casmatic opera a Calderara di Reno da oltre 30 anni e negli anni ha avuto "anche 300 dipendenti", ora scesi a 118. Per loro, come sintetizza un comunicato di delegati e Usb, che la scelta dei licenziamenti e dei trasferimenti "significa, nella sostanza, chiudere lo stabilimento di Lippo".

E questo "non implica solo ricadute sociali gravi per le famiglie, ma una grave perdita del patrimonio industriale sul territorio ed un ulteriore impoverimento della nostra comunità cittadina". I lavoratori spiegano che il ricorso a "licenziamenti collettivi e trasferimenti ormai avviene ciclicamente. Anzi, prima le crisi erano settennali, ora si sono ridotte a quattro anni".

Alcuni dipendenti storici parlano di periodi in cui succedeva ogni dieci anni. Al calo del fatturato si risponde risolve "con licenziamenti lineari. Perché è più semplice fare così che indagare le cause del calo". "Si paga sempre dal basso, mai dall'alto", constata una dipendente che chiosa: "è una legge questa, la più semplice.

Le persone non sono più persone ma semplici numeri". Ai lavoratori in lotta della Perini esprimono solidarietà Fim-Cisl e Fiom-Cgil: "Nel rigoroso rispetto delle prerogative di tutti gli attori coinvolti in questa difficile vertenza e delle organizzazioni sindacali investite di questa responsabilità dalla rappresentatività dei lavoratori (o'leggasi Usb, ndr), auspichiamo il raggiungimento di un esito che salvaguardi occupazione e prospettive industriali e produttive per tutti i lavoratori dell'azienda, e che venga tutelato un patrimonio di professionalità, saperi e lavoro che ha contribuito, per sua parte, alla crescita di tutto il territorio", mandano a dire Fim e Fiom. (Vel/ Dire)