Scomparsa Fabrizio Frizzi, lutto nel mondo del tifo Rossoblu

Anche il mondo del Bologna calcio si stringe attorno alla famiglia per la prematura scomparsa di Fabrizio Frizzi, morto questa notte a Roma all’età di 60 anni.

Frizzi, oltre che popolare e amatissimo conduttore televisivo, era anche un grande tifoso del Bologna e storico amico del mondo rossoblù. "Con grande cortesia e passione presentò per noi il galà del Centenario del club, nell’ottobre 2009" commemora una nota del Bologna FC. "Era un personaggio “di casa” per tante famiglie italiane, grazie a una simpatia istintiva, allo stile e ai modi sempre garbati, diffusi tramite il piccolo schermo. Tutto il Bologna Fc 1909 partecipa commosso al dolore dei familiari, degli amici e del mondo dello spettacolo".

"È scomparso Fabrizio Frizzi, una bella persona amata da tanti italiani, grande tifoso rossoblu" commenta a caldo l'assessore Matteo Lepore, che ricorda: "Alcuni mesi fa l’ho intravisto alla Trattoria del Meloncello in una tavolata piena di amici o colleghi non so. Era sorridente". Il modo migliore per ricordarlo -aggiunge l'assessore- probabilmente è "fare una donazione alla ricerca contro le malattie rare".

L'annuncio del decesso di Frizzi è piombato nelle redazioni, in una nota firmata dalla moglie Carlotta, dal fratello Fabio e dai familiari: "Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato". Frizzi lascia una figlia, Stella, di 5 anni.

Lo scorso ottobre un malore lo aveva colpito negli studi del quiz "L’eredità": poi il ricovero, una serie di esami, le cure, quindi il ritorno su Rai1, col sorriso di sempre: "Sto combattendo, non è ancora finita. Ogni tanto, com'è normale, qualche momento di sconforto può esserci”, spiegava “ma l'affetto della famiglia, del pubblico e degli amici è una luce che illumina tutto. La vita è meravigliosa".“

Frizzi era nato nella Capitale nel 1958. Dopo aver iniziato la sua carriera da giovanissimo nelle radio e nelle televisioni private, approda in Rai nel 1980. La Rai resterà la sua casa professionale per gran parte della sua vita professionale. Numerosi i programmi condotti - sempre con garbo, intelligenza e ironia - tra cui I fatti vostri, Scommettiamo che...?, Luna Park, Per tutta la vita, Cominciamo bene, Soliti ignoti - Identità nascoste e L'eredità.“