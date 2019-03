'Una 16enne che soffre di disturbi pervasivi...': il post del leghista Bosco scatena la rete

"Dite quello che volete su Greta ma chi, meglio di una sedicenne che non va a scuola e che soffre di disturbi pervasivi dello sviluppo, può, nel 2019, rappresentare la sinistra?" E' il post pubblicato dal consigliere leghista Umberto Bosco questa mattina e che ha immediatamente provocato moltissime reazioni.

Parliamo di Greta Thunberg, la giovane attivista svedese per lo sviluppo sostenibile, candidata al Premio Nobel, e che ha dato vita al movimento "Friday for future".

"Ha 16 anni. E il fatto che sia un personaggio pubblico non ti dà il diritto di usare la sua malattia come se fosse un insulto" oppure "Sono rimasta molto delusa del tuo comportamento. Fino ad oggi ti trovavo una persona integra", tra chi urla al reato di discriminazione e chi lo derubrica come "cattivo gusto", sta di fatto che oggi il consigliere del Carroccio ha avuto da fare per rispondere ai messaggi.

Ha scritto che si è trattato di "una battuta, non un comunicato politico", di non sapere nulla dell'Asperger (la sindrome diagnosticata alla ragazza), una battuta dunque "sulla sinistra e il suo disperato bisogno di un leader - e aggiunge - la ragazzina mi sta simpaticissima".

"La Lega di Bologna prende le distanze da quanto dichiarato da Umberto Bosco, a seguito del post riferito a Greta Thunberg - scrive in una nota il commissario della Lega Bologna, Simonetta Bettini - invita pertanto il consigliere comunale a scusarsi pubblicamente e a misurare le proprie esternazioni pubbliche, anche a mezzo social, evitando in futuro la pubblicazione di post di cattivo gusto come quello su Greta".

Contro Bosco si è scagliata anche Anna Ascani, da qualche giorno vicepresidente del Partito Democratico, sotto la reggenza Zingaretti: "Un consigliere comunale della Lega insulta una ragazza con sindrome di Asperger usandola per uno sfottó verso gli avversari. Questa gentaglia vale meno di un capello di Greta Ora vediamo se Matteo Salvini avrà il buon gusto di espellere questo troglodita dal suo partito".

