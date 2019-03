Facoltà di Ingegneria: "Aule sporche, sedie spaccate e sgabelli nel muro"| FOTO

"Aule sporche, sedie rotte e uno sgabello spaccato e conficcato nel muro. Una situazione indecente, ed è quì che si sono svolte questa mattina le sedute di laurea, tra lo sconcerto di molti". La segnalazione arriva da un cittadino che oggi, assistendo al conferimento del titolo al figlio di un conoscente, non ha potuto fare a meno di notare lo stato di una parte della facoltà di Ignegneria a Bologna, in via del Risorgimento.

Angelo Mazzoncini, candidato sindaco per la Lega alle prossime elezioni a Castenaso, commenta: “Quella che si palesa è una situazione a dir poco imbarazzante. Aule sporche, con uno sgabello incastrato nel muro. Sedie spaccate e sporcizia ovunque. Sembra assurdo che in una facoltà del genere tutto sia lasciato andare in questo modo. Ho partecipato alla laurea di un conoscente ed ero allibito, Nell'aula 8.1 ridotta in quello stato si sono svolte le sedute, mentre all’ingresso c’è anche un motorino totalmente abbandonato. Mi chiedo come qualcuno non abbia ancora preso dei provvedimenti, e come sia possibile tutto questo in una città come Bologna".