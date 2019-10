Falso allarme sul treno: panico in carrozza, un ferito e Intercity in ritardo

Un falso allarme ha movimentato il viaggio del treno Intercity 590 tra Napoli e Milano, ieri pomeriggio. Scene di panico si sono registrate a bordo treno, quando intorno alle 17 una passeggera ha allarmato una intera carrozza circa una presunta fuga di gas. Nel caos generale scatenato dalla segnalazione, tutti i passeggeri si sono alzati e hanno cominciato ad accalcarsi verso gli scompartimenti accanto. Un uomo, preso dal panico, ha cercato di rompere uno dei finestrini con un martelletto di emergenza, rimanendo però ferito leggermente a una mano.

Il convoglio, in quel momento in transito nei dintorni di Bologna, ha dovuto fermarsi all'altezza del bivio Santa Viola per poi tornare indietro in stazione e consentire al personale della polizia ferroviaria e ai sanitari del 118 di salire a bordo e verificare la situazione. In breve tempo è emerso che in realtà non vi era nessuna presenza di sostanze nocive e che anche l'ipotizzato uso di spray al peperoncino da parte di malviventi per effettuare furti -altro allarme circolato a bordo, che ha ulteriormente scaldato gli animi- è risultato privo di fondamento. Al termine degli accertamenti il convoglio è ripartito, accumulando però almeno una mezz'ora di ritardo.