Coronavirus, San Lazzaro: "Consegno farmaci dal cassetto come se fossi in servizio notturno perché i clienti non rispettano le regole"

"Sono costretto ad avere la farmacia a battenti chiusi e consegnare i farmaci alla clientela tramite un cassetto, come quando siamo in orario notturno. Questo perchè le persone non rispettavano le norme di sicurezza, cioè la distanza e il numero di utenti che poteva accedere in contemporanea nell'attività. Visto che i dispositivi di sicurezza ormai scarseggiano non avevo altre soluzioni per tutelare la salute dei mie dipendenti, e quella dei clienti".

Non usa mezze misure Gianni Host, titolare della Farmacia a Idice, lungo la via Emilia a San Lazzaro di Savena. "Finché non arrivano i nuovi dispositivi di sicurezza personale non posso fare diversamente - incalza a BolognaToday Host - Le mascherine vanno cambiare ogni giorno, e non avendone in misura mecessaria sono arrivato alla drastica decisione".

E ancora: "E' fondamentale per chi è aperto in piena emergenza sanitaria da Coronavirus, e sopratutto in un settore come il nostro avere le mascherine. Noi abbiamo terminato quelle che andavano in vendita già da fine gennaio, e adesso stanno terminando anche quelle che utilizziamo noi. Deve essere una priorità tutelare il commercio che è ancora aperto. Avevo messo anche un separè in plexiglass ma ovviamente non basta. A questo punto riapriremo tutta la farmacia solo quando come categoria riusciremo ad avere tutti i dispositivi necessari".

