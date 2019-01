San Donato, rapina in farmacia: "Aveva una mano dietro la schiena come se impugnasse un'arma"

Un bandito, a volto coperto, ha fatto irruzione nella farmacia Lloyd di via San Donato facendosi consegnare circa 500 euro. La chiamata al 113 è arrivata ieri sera alle ore 18.30 circa. Quando è entrato, oltre ai farmacisti, erano presenti alcuni clienti e uno di loro ha allertato la Polizia.

Il ladro si è diretto verso il bancone e lo ha scavalcato, poi ha minacciato i dipendenti e ha arraffato il contante.

"Era un uomo, italiano, di statura media, alto circa 1.70 ma non si vedeva molto - raccontano dalla farmacia, ripercorrendo il blitz durato solo pochi minuti - aveva una mano dietro la schiena, come se impugnasse un'arma, ma cosa afferrasse di preciso non lo so. Nel prendere i soldi ha messo qualcosa in tasca ma non ho visto cosa. Preso il bottino, poi - continua il farmacista - è scappato verso via Andreini".

Infatti, accaparratosi l'incasso, il malvivente ha imboccato la via di fuga. E' fuggito a piedi con il denaro nascosto in un sacchetto di carta.

Intanto gli inquirenti stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza nel tentativo di risalire al l'autore del colpo che segue di pochi giorni quello messo a segno in un'altra farmacia cittadina, in via Marsala. Qui un uomo, "armato" di siringa, ha minacciato le farmaciste per poi farsi consegnare il denaro contenuto nel registratore di cassa.