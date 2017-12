Spaccata in via Marco Emilio: suv contro la 'Farmacia della Scala'

Un suv lanciato in retromarcia contro le porte d'ingresso, per aprirsi un varco e rubare. L'ennesima spaccata è avvenuta poco dopo la mezzanotte in via Marco Emilio Lepido: nel mirino dei ladri la 'Farmacia della Scala', al civico 45.

I danni al locale sono ingenti, mentre il bottino è davvero scarso: solo 200 euro lasciati come fondo cassa. Indaga la Polizia.

Non è la prima volta per la Farmacia di Borgo Panigale: la notte del 17 marzo scorso era stata un'utilitaria a sfondare la vetrata. Porta d'ingresso e vetrata completamente distrutte per portare via la cassa e poco denaro, circa 500 euro.