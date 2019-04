Rapina in farmacia: minaccia dipendenti con il cutter e scappa con il denaro

Rapina in farmacia. E' successo in via Borghi Mamo ieri intorno alle 19:30, quando un uomo con il volto travisato ha fatto la sua comparsa mentre nel negozio vi erano solo due dipendenti e la titolare.

Con un cutter in mano l'uomo, descritto come italiano, ha preso ad agitare un taglierino davanti alle farmaciste, per poi farle scansare e puntare dritto alla cassa. Prelevati circa 500 euro di banconote il soggetto di è poi dileguato alla spicciolata. Sui fatti indaga la Polizia, arrivata sul posto subito dopo la chiamata delle dipendenti. Nei dintorni del negozio sarebbero presenti delle telecamere.