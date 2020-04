Coronavirus, Federfarma Emilia-Romagna: "Mascherine? Dobbiamo rincorrere" | VIDEO

Prese in contropiede dall'annuncio della consegna delle mascherine, le farmacie di Bologna e degli altri capoluoghi dell'Emilia-Romagna sono costrette ora a "rincorrere" per trovare le modalità migliori di distribuzione dei cittadini.

Le farmacie avrebbero preferito l'utilizzo del tesserino sanitario, anche per evitare l'effetto accaparramento. Ma la soluzione non sarebbe al momento praticabile.

E così l'idea al momento, ad esempio a Bologna, è prevedere una fascia oraria stabilita in un giorno della settimana, in modo da non ostacolare i cittadini che invece hanno bisogno dei normali medicinali.

Il discorso però ad oggi "è ancora aperto", sottolinea il presidente di Federfarma, Achille Gallina Toschi, che parlando alla 'Dire' non nasconde i grattacapi che l'operazione pensata da Regione e Comuni sta creando alla categoria. "Abbiamo appreso dalla stampa la consegna gratuita delle mascherine da parte della Regione- rimarca Toschi- si è parlato dei supermercati, delle edicole, e poi delle farmacie". In altre parole, punge il presidente di Federfarma, "si sono fatti prima gli annunci e poi si sono definite le modalità".

Di conseguenza, in questi giorni "le farmacie hanno ricevuto molte telefonate e richieste dai cittadini- sottolinea Toschi- senza però essere in grado di fornire risposte". E aggiunge: "Non vogliamo fare polemica, capiamo l'emergenza. Ma ora stiamo rincorrendo. Magari per le prossime volte sarebbe meglio condividere prima le modalità, organizzarsi per tempo risolve i problemi" in partenza. (Dire)