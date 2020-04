Verso la Fase 2 del Covid-19, Conte anticipa le nuove regole: "Riaperture sì, ma massima sicurezza"

Siamo tutti in attesa di lunedì 4 maggio perchè fra una settimana partirà la Fase 2 dell'emergenza Covid-19. Quali saranno le prossime riaperture? Si potrà uscire senza autocertificazione e anche oltre l'area intorno allla propria casa? Le domande sono moltissime e in attesa delle comunicazioni ufficiali il premier Giuseppe Conte ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale dà qualche anticipazione: "ll piano di riaperture sarà illustrato comunque al più tardi all'inizio della settimana prossima". E per quanto riguarda la nostra regione, il governatore Stefano Bonaccini aveva già comunicato delle variazioni già a partire da domani, lunedì 27 aprile.

"Con il nuovo decreto annunceremo un programma di ripresa anche per le restanti attività economiche, anche se anticipo subito che bar e ristoranti non riapriranno il 4 maggio. Stiamo però lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio ma anche attività da asporto. In ogni caso confidiamo di offrire a tutti gli operatori economici un orizzonte temporale chiaro, in modo da avere in anticipo tutte le necessarie informazioni e adottare per tempo le precauzioni utili a ripartire in condizioni di massima sicurezza. La condizione per riaprire sarà il rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza per i luoghi di lavoro, per le costruzioni e per le aziende di trasporto" ha detto Conte.

Scuole e baby-sitter: misure di sostegno ai genitori

"Nel decreto in preparazione saranno previste misure specifiche di sostegno per i genitori che hanno figli a casa: congedo straordinario e bonus babysitting". Anche questa rientra fra le anticipazioni date dal presidente del Consiglio a proposito della gestione dei bambini, mentre la ministra ministro della Famiglia, Elena Bonetti a SkyTg24 ha detto: "E' mia intenzione avanzare la richiesta di riapertura delle scuole 0-6 anni in estate per organizzare attivita' in piccoli gruppi. Su questo investiremo almeno 35 milioni per costruire una rete organizzata. C'è bisogno di un luogo per i bambini anche a sostegno delle famiglie".

Non sarà un piano "libera tutti"

Il piano di riaperture non sarà un piano da 'liberi tutti'. Lo ribadisce il premier Giuseppe Conte sempre nell'intervista a Repubblica, nella quale dichiara: "Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, piu' rigide restrizioni. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, pero', tutte le garanzie di prevenzione e di contenimento del contagio".

Disposizioni nuove per i credenti: sì ai Sacramenti

C'è poi il tema delle cerimonie religiose e probabilmente sarà restituita ai fedeli la possibilità di partecipare ai sacramenti: "Abbiamo sollecitato al comitato tecnico-scientifico l'indicazione di nuove regole per le cerimonie religiose. Auspichiamo di poter venire incontro all'esigenza, fondamentale per i credenti, di accostarsi ai sacramenti. Una privazione che questa emergenza ci ha portato e che personalmente ho trovato particolarmente dolorosa e' la rinuncia ai funerali che significano anche un ultimo gesto di raccoglimento e di affetto nei confronti delle persone care che ci lasciano".

Tutti gli ulteriori dettagli in questo articolo di TODAY