Aeroporti fase 3, i ministri firmano: al Marconi si torna a volare

Con un decreto congiunto, la Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli e il Ministro della salute, Roberto Speranza, hanno firmato il decreto per servizio di trasporto aereo. Le disposizioni sono in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020.

Torna dunque operativo l'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna insieme agli scali di Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca.

L'articolo 1, comma 1, lettera ii), del decreto del Presidente del Consiglio (11 giugno 2020), ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre "al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori", mentre l’Ente nazionale per l’aviazione civile, può sulla base delle ulteriori richieste ed esigenze di trasporto aereo, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l’elenco.

Le regole e i servizi anti-covid all'Aeroporto Marconi

È obbligatorio l’uso della mascherina protettiva per tutte le persone – passeggeri e lavoratori – che accedono al Terminal e si muovono all’interno degli spazi comuni dell’infrastruttura aeroportuale;

A tutti i passeggeri in partenza, così come a quelli in arrivo, viene misurata la temperatura corporea, con termoscanner: se la temperatura dei passeggeri in partenza è uguale o superiore a 37,5° non si può proseguire il viaggio e si attivano maggiori accertamenti informando i presidi sanitari; se la temperatura dei passeggeri in arrivo è uguale o supera i 37,5°, ugualmente si attivano i presidi sanitari locali;

In tutto il Terminal sono stati posizionati erogatori di gel igienizzante per le mani, con l’invito ad usarli frequentemente;

Il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone è previsto durante tutte le operazioni effettuate in aeroporto, incluse quelle riguardanti il ritiro dei bagagli all’arrivo del proprio volo; tale obbligo è indicato con segnaletica a pavimento nelle aree di accodamento ed è ricordato con appositi messaggi sonori e visivi presenti sui monitor informativi presenti in tutto lo scalo;

Sui banchi check-in e ai gates di imbarco sono stati montati pannelli separatori in plexiglass che proteggono passeggeri ed operatori aeroportuali nelle fasi di consegna dei documenti di viaggio. È comunque consigliato il più possibile di effettuare il check-in online o in modalità self e di utilizzare strumenti digitali per la gestione e archiviazione della propria carta d’imbarco;

Le modalità di svolgimento dei controlli di sicurezza sono state modificate adottando una nuova metodologia, autorizzata e già positivamente attuata in questi mesi, che consente agli addetti Security di svolgere eventuali controlli sulla persona posizionandosi alle spalle del passeggero anziché di fronte, per limitare la prossimità dei volti, con maggiore sicurezza;

Per garantire il necessario distanziamento, l’uso di parte delle sedute nelle aree di attesa è inibito tramite il posizionamento di appositi pannelli;

I flussi dei passeggeri in partenza e quelli dei passeggeri in arrivo sono separati, con percorsi differenziati;

Ogniqualvolta possibile, sono effettuate le operazioni di imbarco e di sbarco a piedi per consentire maggiore rapidità delle operazioni aeroportuali;

Tutte le aree del Terminal vengono pulite e disinfettate più volte al giorno con sostanze a base di cloro. Sono inoltre effettuati interventi periodici di igienizzazione dei carrelli portabagagli e delle vaschette portaoggetti utilizzate ai controlli di sicurezza;

I sistemi di aerazione del Terminal passeggeri e di tutti i locali ed uffici aeroportuali posseggono filtri ad alta efficienza in corrispondenza delle aree a maggior densità di persone, vengono sanificati con prodotti specifici e garantiscono una presa d’aria costante dall’esterno, con flussi indirizzati dall’alto verso il basso.

Per garantire l’osservanza delle procedure sanitarie e di sicurezza sopra descritte, i tempi di imbarco potrebbero risultare superiori all’ordinario: invitiamo pertanto i passeggeri a presentarsi in aeroporto con un anticipo di almeno due ore rispetto all’orario di partenza del volo e comunque a seguire le indicazioni fornite dalla compagnia aerea.

