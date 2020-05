Fase due, Bonaccini: "Potremmo riaprire tutto già dal 18 maggio"

Riapertura totale? Forse ben prima del primo giugno, e già lunedì 18 maggio. L'ipotesi è stata ventilata dallo stesso presidente Bonaccini, ospite di una trasmissione serale.

"Allargherete le maglie in Emilia-Romagna in anticipo sulle previsioni?" La domanda è netta, ed è stata fatta da Massimo Gramellini a Stefano Bonaccini, durante la puntata de 'Le parole della settimana' trasmissione di approfondimento su Raitre, andata in onda ieri sera.

Dopo aver riassunto il quadro delle competenze tra governo e regione, e aver fatto notare la richiesta unanime portata da tutti i capoluoghi dello Stivale, Bonaccini risponde: "Io credo che in Emilia-Romagna dal 18 (maggio, ndr) i bar, i ristoranti, negozi al dettaglio, ma anche i parrucchieri e gli estetisti e i tatuatori possano aprire". Tutto questo però è e rimane demandato alle decisioni del governo, che dovrà decidere se concedere alle regione l'autonomia decisionale a partire da quella data.