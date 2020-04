Fase due, Borgonzoni: "Commercianti all'ingrosso, riaprire il 4 maggio"

"Sosteniamo la protesta, pacifica e in sicurezza, del Centergross. È inconcepibile che il 4 maggio il governo imponga un nuovo stop a 6mila lavoratori e 600 aziende, mettendo in difficoltà una intera 'città' del commercio all' ingrosso, fiore all'occhiello del pronto moda e del Made in Italy a livello europeo'.

Lo dice la senatrice bolognese della Lega Lucia Borgonzoni, annunciando il proprio sostegno ai soci operatori del Centergross che si riuniranno lunedì alle 18,30 per chiedere l'anticipazione della riapertura dei punti vendita del settore. Sul tema Borgonzoni ha presentato anche un'interrogazione parlamentare, sollecitando un piano per le riaperture.

"Le condizioni per aprire, in un'area di un milione di metri quadrati, ci sono -continua la senatrice- anche considerando la disponibilità, gli investimenti in sicurezza e il senso di responsabilità messi in campo dagli operatori. Siamo al loro fianco. È ora che il governo attui un piano serio per le riaperture o settori fondamentali della nostra economia crolleranno. E non per Covid-19, ma per burocrazia e mancanza di risposte adeguate".