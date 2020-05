Fase due e centri estivi, i timori dei sindacati: "Non ci scordiamo della sicurezza degli operatori"

Mentre la politica e non solo si sta interrogando su come fase per rendere sostenibile la ripartenza delle attività per le famiglie, dal mondo dei sindacati arriva un monito: attenzione ai facili entusiasmi, perché qualsiasi soluzione si intenda intraprendere, andrà tenuta in considerazione la sicurezza di chi lavora.

In un comunicato congiunto Cgil, Cisl e Uil si riferiscono in particolare alla paventata organizzazione dei centri estivi, da qualche settimana sotto la lente della politica perché visti come soluzione per sostenere le famiglie alle prese con le scuole chiuse e il lavoro che riparte. Per questo, con una nota, le rappresentanze dei lavoratori mettono alcuni paletti.

"Come rappresentanti dei lavoratori riteniamo che la ripresa dei servizi destinati all'infanzia e l'attivazione dei centri estivi può passare solo attraverso precise indicazioni del governo e di conseguenza attraverso le linee guida che saranno definite al tavolo regionale e presso la città metropolitana.

In questa "corsa all'apertura" a volte rischiamo di dimenticarci un elemento importante e fondamentale non solo per gli operatori del settore, ma anche per le stesse famiglie: l'attenzione alle misure di sicurezza più efficaci per garantire lavoratori e utenza.

Per oggi è previsto un tavolo metropolitano sulla sicurezza e i sindacati annunciano. "Come organizzazioni sindacali ribadiremo che la "corsa all'apertura" non serve a nessuno, riteniamo invece utile e proficuo concentrarsi sui temi della sicurezza, in attesa dei provvedimento governativi, con particolare riferimento alla compatibilità tra dispositivi di protezione e le necessità educative che tali devono essere e non possono certo sostituire il necessario sostegno, anche economico, alle famiglie e alla genitorialità in questo momento complicato".

