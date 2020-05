Fase due: parchi aperti e tanta gente "ma non sono segnalati problemi particolari"

"La Polizia Locale che sta svolgendo controlli da questa mattina, ci riferisce che nei parchi c’è molta gente, ma per ora nella maggior parte dei casi, questo non sta creando particolari problemi".

E' la risposta dell'assessora Orioli al question time di oggi, dove tra le altre cose di è parlato di fase due e parchi. Ad alcune domande della consigliera Palumbo, tra cui una sulla valutaizone se "i parchi che verranno aperti saranno sufficienti a soddisfare la richiesta dei cittadini che ne vorranno usufruire" Orioli risponde con lo srtato dell'arte nel primo giorno di via libera, con respondi a prima vista buoni.

"I controlli -precisa Orioli- sono iniziati subito, soprattutto con la finalità che richiamava la consigliera Lembi e cioè per il bisogno di informare le persone sui comportamenti corretti. Quindi ci sono cartelli all'ingresso dei parchi, ci sono indicazioni date online sul sito del Comune e attraverso i canali social ma c'è anche appunto la Polizia Locale che con i suoi sopralluoghi riesce ad informare le persone sulla correttezza dei comportamenti. Soltanto nei prossimi giorni si cominceranno anche ad applicare le sanzioni per coloro che non rispettano le regole".