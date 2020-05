Fase due e scuola, i presidi: "Con responsabilità contagi riapertura rischia"

Se non venisse cambiata la norma che assegna al preside la responsabilità di un eventuale contagio da coronavirus a scuola ci sarebbero dirigenti pronti a non riaprire le aule.

"La possibilità di un contagio che avviene all'interno o 'in presenza'", cioè durante una attività didattica che vede fisicamente presenti docente e studenti, "non puo' essere considerata responsabilità del dirigente scolastico: vanno cambiate le norme togliendo di mezzo quella che potrebbe diventare, a seguito di un conflitto o di un contenzioso, l'attribuzione di una responsabilità che non può essere certo del dirigente", ammonisce il presidente dell'associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola (Anp) dell'Emilia-Romagna, Lamberto Montanari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il numero uno dei presidi della regione me ha parlato a Ariapulita su 7Gold rispondendo dritto per dritto alla domanda circa la possibilità sui dirigenti che "non riaprirebbero" le scuole senza il cambiamento normativo invocato. Ci sarebbe chi si opporrebbe alla riapertura? "Certamente, certamente. Ma qui- precisa Lamberti- non si chiede la copertura di uno scudo penale. Si dice semplicemente che la norma va chiarita rispetto alla possibilità di un accadimento che non può essere un accadimento doloso". (Mac/ Dire)