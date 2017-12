La Top 10 delle notizie più lette e curiose del 2017: dalla 'ragazza nuda' agli 'uomini volanti'

Quali sono le notizie più lette del 2017? Ha fatto più scalpore il maialino a spasso per via Rizzoli o la cattura di 'Igor il russo'? Qui di seguito una breve lista degli articoli più cliccati dei lettori di Bolognatoday, compilata guardando sia alle letture complessive che alla curiosità e alla singolarità di quello che è successo negli ultimi 365 giorni. Buona lettura!

1.Nuda a spasso per il centro storico, a fine luglio. Una ragazza, 26 enne di Aosta, sfila senza veli dal Ponte di San Donato fino alla stazione dei treni, passando anche per la Montagnola. La sua passeggiata non resta inosservata: alla fine, sarà la polizia ferroviaria a fermarla, sanzionandola per oltre 3mila euro.