Il 2017 tutto d'un fiato, i fatti e le notizie più importanti dell'anno che se ne va

Ci siamo quasi, tra una settimana diremo addio al 2017, pronti per accogliere il nuovo anno. Quali sono i fatti più importanti dell'anno che se ne va? Ecco il 2017 visto da BolognaToday in una rassegna delle notizie più importanti, dalla visita del Papa al 'Igor il russo', dagli scontri in zona Universitaria al mega concerto dei Guns N' Roses.

1. 'Igor il russo', dagli omicidi alla cattura

Il 15 dicembre termina la fuga del Killer di Budrio: dopo mesi di latitanza Norbert Feher viene arrestato in Spagna dopo una sparatoria che ha visto morire altre tre persone. Era ricercato per l'omicidio del barista Davide Fabbri e per quello della guardia volontaria Valerio Verri.

