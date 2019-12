Guida Gambero Rosso: la "Fattoria di Masaniello" tra le migliori pizzeria d'Italia

Ancora uno "spicchio" per la Fattoria di Masaniello. Per il secondo anno consecutivo la pizzeria etica di via Pirandello ha ricevuto il riconoscimento dalla prestigiosa guida "Pizzerie d'Italia" del Gambero Rosso.

E' un bis per la "Fattoria", che nel 2018 ha ricevuto il suo primo "spicchio". Il ristorante e pizzeria etica, nato dall’esperienza del Comitato ioLotto e del Circolo la Fattoria, è gestito da una cooperativa sociale che si occupa di fare inserimento lavorativo di persone svantaggiate, utilizza prodotti realizzati su beni confiscati alla mafia, con recupero di classi svantaggiate, da aziende che combattono il racket della criminalità, km0 e BIO.