Fatture elettroniche: Emilia-Romagna terza in Italia

Il sistema della fatturazione elettronica ha ingranato in Emilia-Romagna. Nella prima metà di febbraio le fatture digitali a livello nazionale sono praticamente raddoppiate rispetto al mese di gennaio. L'Emilia-Romagna è terza tra le regioni italiane (preceduta soltanto da Lombardia e Lazio) per numero di fatture trasmesse: 13 milioni di invii (13.524.740) da oltre 200.000 operatori (205.835).

Nella sola provincia di Bologna, il numero delle fatture emesse ammonta a 5.438.343, da parte di 48.919 operatori. Bene anche Modena (1.812.289 invii), Forlì-Cesena (1.371.828 invii), Reggio Emilia (1.232.575 invii) e Rimini (1.023.246 invii). A seguire, Parma (967.491 invii), Ravenna (709.978 invii), Piacenza (516.933 invii) e Ferrara (452.057 invii). Dall'1 gennaio 2019, data di entrata in vigore dell'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, in tutta Italia sono stati inviati 228 milioni di file da parte di 2,3 milioni di soggetti: in pratica, circa 100 e-fatture a operatore. Il 4,43% degli invii non è andato a buon fine per errori nella compilazione. Il settore più interessato dalla trasmissione delle fatture elettroniche è quello del commercio all'ingrosso e al dettaglio-riparazione di autoveicoli e motocicli, che fa registrare, sempre al 18 febbraio, 55.750.194 invii da parte di 550.039 operatori. (dire)