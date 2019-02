Fatture false e imposte evase, scatta maxi-sequestro da 500mila euro

Ricavi occultati per due milioni di euro, una evasioni di imposte per 500mila euro, fatture false per 92mila euro. Sulla base di questo la Guardia di Finanza ha proceduto al sequestro preventivo di immobili e disponibilità finanziarie a due aziende del bolognese, operanti nel settore delle agenzie di viaggio e delle campagne pubblicitarie.

L’indagine svolta, coordinata dal pm Marco Forte, ha portato al deferimento alla locale Procura della Repubblica di 3 soggetti per i reati fiscali di utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti e di omessa dichiarazione dei redditi annualmente conseguiti

L’attività di controllo, condotta dal 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna su input nazionale ha permesso di riscontrare -questa l'ipotesi degli inquirenti- come il medesimo rappresentante legale dii una delle due aziende coinvolte nella vicenda avesse anche contestualmente sfruttato quest’ultima per emettere fatture false per 92 mila euro al fine di produrre costi fittizi per abbattere i ricavi e le relative imposte dovute dall’altra ditta individuale a lui riconducibile.