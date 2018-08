Febbre West Nile, nuovi ricoveri a Bologna: nessuno è grave

Nuovi ricoveri negli ospedali cittadini Sant'Orsola Malpighi e Maggiore per 12 casi di febbre West Nile, tutti in condizioni non gravi o in fase di dimissione: negli ultimi giorni ci sono stati dei decessi in regione a causa del medesimo virus, un 85enne di Lugo di Romagna, un 87enne sempre nel ravennate e una donna di 88 anni a Ferrara.

Le rassicurazioni arrivano dal responsabile prevenzione malattie infettive dell’Ausl Davide Resi, attraverso le pagine de Il Resto del Carlino, al quale dice: "Non c’è nessun allarme West Nile. Semmai è aumentata la soglia di attenzione anche perché questa estate così calda e con piogge torrenziali crea il clima ideale per il diffondersi della zanzara comune". Ed è infatti proprio la zanzara comune a trasmettere il virus.