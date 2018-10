Sorpresi a dormire nel suo camper, li ferisce con un coltello

Li ha trovati a dormire dentro il suo camper, e a quel punto ha brandito il coltello. Un 50enne è stato denunciato in via Celto Tomba ieri mattina dalla Polizia per lesioni aggravate, dopo aver ferito con alcune sciabolate gli occupanti del suo mezzo agli avambracci.

I tre ragazzi -di 23, 25 e 27 anni, tutti cittadini tunisini- secondo quanto poi ricostruito avrebbero dapprima forzato un lunotto del camper per poi trovarvi riparo al suo interno. E' stata la moglie dell'uomo a segnalare a lui dell'avvenuta effrazione, intorno alle 7:30 di ieri: così il 50enne, dubitando un furto, è sceso in strada con un coltelo da cucina, deciso ad affrontare i malviventi, dopo aver allertato il 113.

Una volta dentro al mezzo la situazione si sarebbe accesa, tanto da finire con tutti e tre i giovani feriti dall'arma da taglio, uno -il 27enne- con un tendine del braccio reciso. Secondo la difesa dell'uomo, i ragazzi si sarbbero fatti minacciosi, tanto da spaventare il 50enne che si è a quel punto dovuto difendere. I giovani, tutti con precedenti, sono stati anche loro denunciati per tentato furto aggravato in concorso.