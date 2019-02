Sanità, accordo in Regione: via il ticket agli agenti feriti in servizio

Via il ticket per le Forze dell'ordine, le Forze armate e i Vigili del fuoco che si rivolgono ai Pronto soccorso. Lo ha deciso la giunta di Stefano Bonaccini in seguito ad un incontro tra l'assessore regionale alla Sanità, Sergio Venturi, e il comandante della legione Carabinieri Emilia-Romagna, Claudio Domizi.

L'esenzione vale per le prestazioni di Pronto soccorso "erogate, a seguito di infortunio in servizio, al personale dell'Arma dei Carabinieri, Forze armate, Polizia di Stato e Vigili del fuoco". Si tratta, afferma Bonaccini insieme a Venturi, di un "doveroso riconoscimento verso uomini e donne che lavorano per il bene della collettività, mettendo anche a rischio la propria vita. Siamo loro grati per l'importantissimo ruolo di controllo del territorio, contrasto alla criminalità e supporto ai cittadini che quotidianamente svolgono, e riteniamo giusto che, in caso di infortunio in servizio, di qualsiasi gravità esso sia, possano accedere gratuitamente, senza dover compartecipare in alcun modo alla spesa, alle prestazioni di Pronto soccorso".

Una delibera di giunta definirà le modalità applicative dell'esenzione, che riguarderà, precisa la nota di viale Aldo Moro, qualsiasi prestazione di Pronto soccorso, anche quelle classificate con codice bianco, il più basso in termini di gravita', se erogata in seguito ad infortunio in servizio. (Bil/ Dire)