Minacce con bottiglie, uomo molesto blocca bus e rissa con spray: ferragosto 'molesto'

Ferragosto "molesto" in città e provincia, dove ieri sono stati denunciati tre uomini e un quarto soggetto è stato arrestato, in tre diversi episodi.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 13.30, in via Lame. Qui la polizia è stata allertata perchè a bordo del bus di linea Tper, numero 98, era stato segnalato un soggetto molesto, che rifiutava di dare le proprie generalità al controllore, che lo aveva fermato perchè non in possesso del titolo di viaggio. La reticenza è costata al giovane - un 19enne della Guinea, irregolare sul territorio e con precedenti - una denuncia per il diniego di fornire le proprie generalità e anche per interruzione di pubblico servizio. Infatti, a causa dell'atteggiamento del ragazzo, la corsa è stata fermata, con conseguente disagio per gli altri utenti del servizio di trasporto pubblico.

Sempre nelle stesse ore, in Via Albani, due soggetti sono invece stati fermati dalla polizia e denunciati per lesioni personali. Da quanto si apprende, gli agenti sono stati allertati sul posto per una accesa lite scoppiata in strada tra due uomini e terminata con l'utilizzo dello spray al peperoncino. Uno dei due è finito in ospedale, fortunatamente per lesioni non gravi. Si tratta di due cittadini italiani, uno del '64 e l'altro del '90. Restano non chiari i motivi della lite.

Infine, ieri sera, a San Giovanni in Persiceto, è stato arrestato un 53enne marocchino senza fissa dimora. Da quanto ricostruito, l'uomo sarebbe stato ubriaco e molesto. Alla vista dei militari, allertati da alcuni cittadini, il 53enne avrebbe spaccato una bottiglia di vetro, per poi minacciarli brandendo i cocci. I Carabinieri sono riusciti a sedarlo, non senza difficoltà. Per l'uomo è scattata una denuncia per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.