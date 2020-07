La Regina della Piazzola compie 90 anni: "L'ambulante più anziana d'Italia festeggia anche 84 anni di lavoro"

Una corona in testa proprio come una vera regina: raggiante e operativa come sempre la mitica Aurea Conti, conosciuta da tutti come Laura, festeggia oggi un compleanno importante, una cifra tonda che a vederla non c'è da crederci. Saranno gli 84 anni di instancabile presenza al suo banco del Mercato della Piazzola, al lavoro ogni settimana con uno spirito invidiabile a tenerla così in forma o forse il suo temperamento "d'altri tempi", fatto sta cho oggi ha brindato gioiosamente circondata dai colleghi, dagli affezionati clienti e tanti amici. Non solo, per lei in rapprentanza delle istituzioni, c'era anche l'assessore Alberto Aitini.

"Tanti auguri Laura!"

La storia della Piazzola comincia nel 1251

Nel parco della Montagnola e nella piazza VIII Agosto, dove già nel 1251 si allestiva il mercato del bestiame, ogni venerdì e sabato c’è il mercato più grande di Bologna e dichiarato Mercato Storico dell’Emilia Romagna: è la Piazzola. Un emporio popolare chiassoso in cui si assiste ad uno spettacolo multicolore: sulla collina, imbevute di incensi profumati, ci sono bancarelle piene di stock anni ’60, vestiti usati, giacche di pelle di seconda mano, abiti e accessori militari, guanti e berretti batik, lampade dalle luci sfumate e stoffe colorate. Di bello e soprattutto per i giovani qui si possono trovare vestiti gotici e giapponesi, magliette e felpe dei gruppi rock e metal. In piazza VIII agosto, subito sotto la collina, invece un vero e proprio tripudio di vestiti alla moda, scarpe e accessori, fiori, monili, vasellame, il tutto però ad un prezzo stracciato.

Il mercato oggi: oltre 400 bancarelle ogni settimana

