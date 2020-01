Assalto al guardaroba dopo il party di Capodanno in fiera: "Rubate giacche, telefoni e chiavi della macchina"

Una festa di Capodanno finita nel caos. Un vero e proprio assalto al guardaroba allestito al padiglione 36 di BolognaFiere, affittato per l'occasione dagli organizzatori della festa "Galactica NYE Festival": i social in queste ore si stanno riempiendo di segnalazioni, video e lamentele per quello che è successo ieri notte, quando è intervenuta anche la Polizia per una situazione assolutamente fuori controllo che è finita con tanti giubbotti ed effetti personali spariti.

"E' stato un incubo - racconta Pasquale, 25enne rimasto senza le sue cose dopo il brindisi a un anno che non è cominciato nel migliore dei modi - la gente ha cominciato ad entrare nel guardaroba e prendere giubbotti. La situazione è sfuggita subito di mano e c'è stata una vera a propria invasione di persone che afferravano giacche e cappotti, molti dei quali finiti per terra e strappati, svuotati da quello che c'era nelle tasche. Io ci ho rimesso un Woolrich da 400 euro, le chiavi di casa e degli occhiali e ora non so come recupararli. O almeno provarci".

E sul posto è intervenuta anche la Polizia, in particolare una squadra del reparto mobile in servizio per i controlli speciali per laa serata di San Silvestro e allertata dal genitore di una ragazza che stava aspettando la figlia (che aveva problemi a recuperare la sua giacca). Non ci sono state denunce in loco, come confermano dalla Questura, e nel frattempo i ragazzi coinvolti si stanno organizzando per cercare di fare gruppo e provare a recuparare le proprie cose.

Intanto si sommano i video su Instagram, corredati anche da scritte che riportano frasi quali: "Se non sapete organizzare le feste non fatele" e altre lamentele.

A confermare il caos totale anche un giovane che si trovava lì per lavoro: "Una fila lunghissima sin dalle 4, poi alle 6 con il deflusso di tutte quelle persone si è scatenato l'inferno e le ragazze addette sono scappate con la cassa. Il guardaroba a parer mio non era sufficiente per tutte quelle persone (sono stati dichiarati infatti oltre 7 mila biglietti venduti) che in coda per tanto tempo si sono spazientite".

Il biglietto del cappotto mai più ritirato





