Festa dei carabinieri, la cerimonia in Caserma Manara\VIDEO

Festa nel cortile della Caserma Manara, sede del Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna, per il 205° annuale dalla fondazione dell'Arma. Nell'ultimo anno reati in calo, circa -3,1%, a eccezione delle violenze sessuali che in un anno sono aumentate sia in regione che in provincia di Bologna.

Nello specifico, come raccontano i numeri diffusi dai carabinieri, tra il 1 maggio 2018 e il 30 aprile 2019 sono state arrestate 4703 persone e denunciate 31307 con un impiego di 391862 militari.