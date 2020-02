Troppo alcol, 17enne in ospedale dopo la festa in discoteca

Una festa per giovanissimi organizzata in una discoteca in provincia di Ravenna è finita con una minorenne in ospedale.

E' accaduto circa alle 3 della notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio. La ragazza, 17enne residente in provincia di Bologna, potrebbe aver bevuto ancor prima di arrivare al locale e aver continuato all'interno. Poco più tardi si è sentita male. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e l'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in ospedale, da dove è stata dimessa domenica.