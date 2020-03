Tre donne bolognesi "speciali": l'imprenditrice, la politica, la sportiva raccontano l'8 marzo

Tre donne speciali in tre ambiti diversi. Un'imprenditrice, un'avvocata-politica, una sportiva: due bolognesi di nascita e una di adozione, tutte stimate nel loro settore e di esempio per altri, profondamente impegnate per raggiungere obiettivi importanti da condividere con la collettività. Sono la stilista manager Elisabetta Franchi, l'avvocata e politica Cathy La Torre e la campionessa di nuoto Martina Grimaldi.

Ognuna di loro sta lavorando sodo per brillare, talvolta in ambienti a maggioranza maschile, nel suo ambito. Quali i loro esempi? Che significa per loro questa giornata? Che consigli darebbero alle donne sulle loro orme? Una chiacchierata per conoscerle da vicino, una per una.











