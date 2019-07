Festa patronale con le famiglie a San Giacomo delle Calvane

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Momenti speciali, che uniscono e fanno sentire una grande famiglia. Si è svolta la tradizionale festa, nella domenica che precede il giorno di San Giacomo, nel paese di San Giacomo delle Calvane, a pochi chilometri dal passo della Futa. La ricorrenza patronale si è aperta con la celebrazione della Santa Messa con una folta partecipazione dei residenti e dei villeggianti provenienti per la maggior parte dalla Toscana. Davanti alla chiesa dedicata al santo, sono stati allestiti tavoli con dolci e salati, preparati dalle signore del paese mentre i mariti sono stati impegnati nell'allestimento. "È stata una giornata speciale-racconta padre Giancarlo- di quelle che restano nel cuore perché rende il senso tangibile di far parte di una grande famiglia. È bello vedere come una festa si trasformi in un momento di condivisione con l'aiuto di tutti".

Gallery