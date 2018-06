Festa Unità, addio a Parco Nord: la kermesse del PD si sposta in Fiera

Dopo 44 anni al Parco Nord, la Festa dell'Unità si sposta in fiera: 45.000 metri quadri e diversi padiglioni.

"Abbiamo voluto disegnare un evento capace di parlare alle nuove generazioni ed alle famiglie, in un luogo che permetta di respirare fin dall'ingresso un'aria di novita' e che sappia parlare con strumenti nuovi ai visitatori", si legge in una nota PD.

Al centro della festa resterà comunque la politica: nei suoi 19 giorni (23 agosto al 10 settembre), oltre che nei tradizionali dibattiti, sarà nelle discussioni all'interno degli stand, "nelle cucine e nei bar", perche' "la Festa dell'Unita' sara' sempre il luogo in cui il confronto e le idee trovano spazio".

Ecco le novità:

- Al padiglione 34 un'area bambini di oltre 3.000 metri quadri "con giochi, cibo, animazione e spettacoli, insieme a spazi più piccoli nei pressi dei ristoranti, per lasciare la possibilità ai genitori di godersi una cena da piccioncini", si legge nella brochure di via Rivani, sede del Pd bolognese.

- sempre nell'are 34 si potranno praticare diversi sport, con il coinvolgimento delle polisportive bolognesi.

- Cibo: un padiglione sara' interamente dedicato alla cucina tradizionale: al 38 bis 9.500 volontari ogni giorno serviranno oltre 70.000 piatti, "con prezzi che torneranno a essere piu' popolari".

- il padiglione 35 ospitera' invece il "quartiere latino", dove il Pd promette un "festoso mix culturale, fra musica hip hop e tartufi di Alba".

- un intero padiglione (il 35c), di oltre 2.000 metri quadri, sarà dedicato all'animazione con "eventi diversi ogni sera, una piazza coperta punto di ritrovo della Festa, dove le risate non mancheranno". Un "bar sport", il Bar Rossoblu', avrà ospiti del mondo dello sport ogni sera

- nel padiglione 36, l'arena concerti: "musica a prezzi moderati, con una programmazione per tutte le eta' e tutti i gusti".

