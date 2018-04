La Festa dell'Unità trasloca in Fiera? PD: "Scelta più politica, che economica"

La Festa dell'Unità potrebbe traslocare nei padiglioni della Fiera di Bologna. Non c'è ancora l'ufficializzazione, ma «la strada tracciata va verso Piazza della Costituzione», come fanno sapere dal Partito Democratico, dove però si cammina con i piedi di piombo, visto che nulla è stato messo nero su bianco e che è ancora da fare la riunione organizzativa programmata per stasera nella sede di via Rivani.

Il segretario Francesco Critelli ha scelto come delegato alle feste Davide Speme, il quale si occuperà dell'esposizione del nuovo progetto agli attori della Festa dell'Unità, anche se un primo feedback positivo c'era già stato intorno alla fine dello scorso anno.

Il cambio di indirizzo e l'addio al Parco Nord sarebbe «una scelta più politica che economica» e probabilmente meno criticabile dalla cittadinanza rispetto all'ipotesi Unipol Arena di Casalecchio di Reno di cui si era parlato nel 2016, che ricevette diverse obiezioni fra cui la distanza dal centro e i limiti per i parcheggi. La Fiera da questo punto di vista sarebbe una soluzione ottimale.

Nonostante la cautela del PD, le voci di corridoio parlano di decisioni praticamente già prese: da Piazza della Costituzione danno già per certo l'evento e anche le disposizioni per i padiglioni interni ed esterni.

L'organizzazione logistica sarebbe così: lo street-food all'aperto, l'area ristorazione al padiglione 35 e al 38, i concerti al 36 e un calendario che finisce appena in tempo per dare spazio al Cersaie. Chissà che non si riesca e portare in Fiera anche la ruota panoramica...